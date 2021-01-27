В Российском зерновом союзе прокомментировали ситуацию с ростом цен

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27 января 2021, 11:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: pixabay.com

Бороться с ростом цен на базовые сейчас трудно по определенным причинам. Так считает руководитель информационно-аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина.

По ее словам, меры, принимаемые в последнее время, можно отнести к категории оперативных, они вызваны изменениями на рынке, которые уже случились.

«То есть, увидев рост цен, например, на растительное масло или сахар, регулятор принимает решение по сдерживанию цены на полке магазина», – пояснила эксперт.

Она отметила, что по тому же маслу рост цен легко прогнозировался.

«У нас очень хорошо пошел экспорт. Все крупные производители масла заинтересованы в этом. Поэтому на внутреннем рынке предложение сокращается, что приводит к росту цен. То же самое с сахаром. Аналогично по зерну - 50 процентов выращиваемой пшеницы мы экспортируем. Уже в начале сезона было ясно, что спрос будет высоким, потому что ЕС и Украина сократили сбор», - уточнила Тюрина.

Она также отметила, что регулярный мониторинг и оценка ситуации позволяет оценить будущие проблемы на рынке и принимать решения не оперативно, а более взвешенно и даже с опережением событий.

«Но это отчасти ограничение экспорта. Возникает конфликт интересов между внутренним потребителем и экспортером», – считает эксперт.

Ранее экономисты прокомментировали рост цен в России на ряд продуктов.