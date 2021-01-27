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27 января 2021, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Vladimir Smirnov, globallookpress.com

Экономисты прокомментировали рост цен в России на ряд продуктов, среди которых мука, хлеб, подсолнечное масло, гречка. Эксперт, финансовый аналитик Виталий Калугин предположил, что процесс только набирает обороты.

Экономист пояснил, что распродавались старые запасы, а новое производство, полученное осенью и зимой, ударит по населению попозже. По мнению Калугина, "если практика торможения цен будет набирать обороты, то к концу года много что изменится". Специалист полагает, что люди в связи с подорожанием продуктов питания сократят покупки или станут покупать более дешевую еду.

Эксперт считает, что государству нужно смириться с ростом цен и компенсировать издержки малообеспеченным слоям населения, или же быть готовым к тому, что товары с полок начнут исчезать, а производители разорятся.

Экономист, доцент ДВФУ Максим Кривелевич отметил, что "попытки регулирования цен предпринимались в разное время и в разных странах, и всегда приводили к росту черного рынка, к переходу на бартер, к ухудшению качества продукции", - сообщает URA.RU.

Кривелевич предложил для восстановления и роста экономики вернуть все налоги и НДС и НДФЛ, а также пенсионный возраст на тот уровень, который был 10 лет назад.

Напомним, согласно информации оператора фискальных данных «Платформа ОФД», средний чек россиян при покупке дарницкого хлеба, пшеничной муки, подсолнечного масла и гречки с 1 по 25 января вырос по сравнению с декабрем прошлого года на 1,5–4%.