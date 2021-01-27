Путин назвал главное направление работы в России

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27 января 2021, 20:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что последние 40 лет были «сверхуспешными» для мировой экономики. В связи с этим в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе глава государства назвал главное направление работы в России.

«… более 1 млрд человек на планете вышли из бедности … в Китае число людей с доходами ниже $5,5 на человека в сутки по паритету покупательной способности снизилось с 1,1 млрд в 1990 году до менее 300 млн в последние годы, а в России - с 64 млн человек в 1999 году до порядка 5 млн в настоящее время ... И мы считаем, что это тоже движение вперед в нашей стране, по самому главному, кстати говоря, направлению», - пояснил он.

Ранее американский журналист назвал цель звонка президента США Джо Байдена российскому коллеге Владимиру Путину.