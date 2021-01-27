На Сахалине отменили обязательный антиковидный тест при въезде

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27 января 2021, 16:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Валерий Лимаренко. Фото: Инстаграм губернатора Сахалина

Ограничения для въезда в Сахалинскую область, введенные в мае 2020 года, отменены.

Теперь для въезда в Сахалинскую область не нужны цифровой пропуск и справка об отсутствии коронавируса. Соответствующий указ подписал губернатор Валерий Лимаренко.

С 27 января в аэропорту Южно-Сахалинска также сняты все ограничения, ранее введенные из-за пандемии коронавируса.

«Отмена ограничений связана с тем, что нам удается постепенно стабилизировать ситуацию с распространением опасной инфекции. Этому способствует массовая вакцинация жителей и это очередной шаг по возвращению к привычному образу жизни», - отметил Лимаренко.

Ранее сообщалось, что из Хабаровского края вновь начали ходить паромы на Сахалин.