На Сахалине отменили обязательный антиковидный тест при въезде
27 января 2021, 16:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Ограничения для въезда в Сахалинскую область, введенные в мае 2020 года, отменены.
Теперь для въезда в Сахалинскую область не нужны цифровой пропуск и справка об отсутствии коронавируса. Соответствующий указ подписал губернатор Валерий Лимаренко.
С 27 января в аэропорту Южно-Сахалинска также сняты все ограничения, ранее введенные из-за пандемии коронавируса.
«Отмена ограничений связана с тем, что нам удается постепенно стабилизировать ситуацию с распространением опасной инфекции. Этому способствует массовая вакцинация жителей и это очередной шаг по возвращению к привычному образу жизни», - отметил Лимаренко.
Ранее сообщалось, что из Хабаровского края вновь начали ходить паромы на Сахалин.
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