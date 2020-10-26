Из Хабаровского края вновь начали ходить паромы на Сахалин

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26 октября 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Паромная переправа Ванино – Холмск, которая соединяет Хабаровский край и Сахалин, сегодня снова начала работу – в Татарском проливе улучшилась погода, что способствовало возобновлению движения.

Сегодня из порта Ванино в Хабаровском крае вышел первых паром «Сахалин-9». Прибытие его на остров ожидается в 2:00 по сахалинскому времени.

Сегодня же ожидается отправка паромов «Сахалин-8» и «Сахалин-10».

Закрылась переправа 23 октября, когда было объявлено штормовое предупреждение в восьми южных районах. На край обрушился циклон, пошел снегопад. Многие населенные пункты остались без электричества.

На Сахалине в реках поднялась вода, в результате чего был подтоплен частный сектор.