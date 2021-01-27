Следком возбудил более 20 уголовных дел после несанкционированных митингов

Аргументы Недели → Общество 13+

27 января 2021, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: сайт СК России

Следователи возбудили 21 уголовное дело и проводят шесть доследственных проверок после несанкционированных акций 23 января.

«Следствие продолжает устанавливать участников незаконных митингов», – заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко,.

По ее словам, следственными органами возбуждено и расследуется 21 уголовное дело, а также проводится шесть доследственных проверок по фактам противоправных действий как до, так и во время проведения несанкционированных акций 23 января в разных регионах страны.

«Следователи продолжают устанавливать участников массовых беспорядков, изучаются видеозаписи и иные материалы. Каждому выявленному факту будет дана принципиальная юридическая оценка в соответствии с законодательством», - добавила Петренко.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев дал оценку задержаниям на несанкционированных митингах.