Следком возбудил более 20 уголовных дел после несанкционированных митингов
27 января 2021, 13:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Следователи возбудили 21 уголовное дело и проводят шесть доследственных проверок после несанкционированных акций 23 января.
«Следствие продолжает устанавливать участников незаконных митингов», – заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко,.
По ее словам, следственными органами возбуждено и расследуется 21 уголовное дело, а также проводится шесть доследственных проверок по фактам противоправных действий как до, так и во время проведения несанкционированных акций 23 января в разных регионах страны.
«Следователи продолжают устанавливать участников массовых беспорядков, изучаются видеозаписи и иные материалы. Каждому выявленному факту будет дана принципиальная юридическая оценка в соответствии с законодательством», - добавила Петренко.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев дал оценку задержаниям на несанкционированных митингах.
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