Толстой заявил, что двойные стандарты подрывают авторитет ПАСЕ

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27 января 2021, 13:14 [ «Аргументы Недели» ]

Петр Толстой. Фото: сайт ГД

Двойные стандарты прослеживаются везде, будь то протесты в Белоруссии или общее обсуждение прав человека и свободы выражения мнений. Об этом заявил зампредседателя Госдумы Петр Толстой.

Члены российской делегации в ПАСЕ провели встречу с председателем ассамблеи Хендриком Дамсом. В ходе встречи, в частности, российские парламентарии обратили внимание на недопустимость двойных стандартов.

«Взять любой вопрос повестки – двойные стандарты прослеживаются везде, будь то протесты в Белоруссии или общее обсуждение прав человека и свободы выражения мнений. Так быть не должно, так как подобные подходы подрывают авторитет этой крупнейшей площадки европейского межпарламентского диалога и обесценивают принимаемые решения и резолюции», – заявил Толстой по итогам встречи.

Ранее сообщалось, что Толстой вновь стал заместителем председателя ПАСЕ.