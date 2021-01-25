Толстой вновь стал заместителем председателя ПАСЕ

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25 января 2021, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]

Петр Толстой. Фото: сайт Госдума РФ

Заместителем председателя парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вновь избрали Петра Толстого. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Петр Толстой возглавляет российскую делегацию в ПАСЕ. В предыдущем году он также занимал должность зампредседателя ПАСЕ.

«Первый день зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге проходит относительно спокойно. Украина в очередной раз оспорила полномочия российской делегации, но это происходит каждый год, для нас это уже рутина», - сообщил Толстой.

Он также отметил, что ассамблея отклонила предложение о проведении срочных дебатов по Навальному, «так что никакой резолюции с очередными выпадами в адрес России не будет».

Ранее сообщалось, что Толстой ждет отставок в столичном департаменте информационных технологий.