Толстой ждет отставок в столичном департаменте информационных технологий
10 декабря 2020, 18:11[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Виновные в утечке персональных данных москвичей, переболевших коронавирусной инфекцией, должны быть наказаны, а в департаменте информационных технологий Москвы должны произойти отставки. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
По его словам, то, что произошло, это «полное безобразие и самое главное – безответственность».
«У любого такого происшествия должно быть имя, фамилия и отчество. И должны быть отставки, в том числе и в департаменте информационных технологий города Москвы. Должны быть наказаны виновные», - отметил Толстой.
Ранее сообщалось, что в Москве произошла утечка данных граждан, переболевших коронавирусом.
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