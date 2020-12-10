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Толстой ждет отставок в столичном департаменте информационных технологий

, 18:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Толстой ждет отставок в столичном департаменте информационных технологий
Петр Толстой. Фото: сайт ГД

Виновные в утечке персональных данных москвичей, переболевших коронавирусной инфекцией, должны быть наказаны, а в департаменте информационных технологий Москвы должны произойти отставки. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По его словам, то, что произошло, это «полное безобразие и самое главное – безответственность».

«У любого такого происшествия должно быть имя, фамилия и отчество. И должны быть отставки, в том числе и в департаменте информационных технологий города Москвы. Должны быть наказаны виновные», - отметил Толстой.

Ранее сообщалось, что в Москве произошла утечка данных граждан, переболевших коронавирусом.

ДВа

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