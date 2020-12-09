В Москве произошла утечка данных граждан, переболевших коронавирусом

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9 декабря 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Москва, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил об официальном подтверждении столичными властями информации о произошедшей утечке персональных данных москвичей, переболевших COVID-19.

Утечка произошла вследствие человеческого фактора. Взломов и какого-либо другого несанкционированного вмешательства в работу информационных систем городского правительства не было. Сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам. По результатам проверки будут приняты меры.