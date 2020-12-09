ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Москве произошла утечка данных граждан, переболевших коронавирусом

, 16:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Москве произошла утечка данных граждан, переболевших коронавирусом
Москва, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил об официальном подтверждении столичными властями информации о произошедшей утечке персональных данных москвичей, переболевших COVID-19.

Утечка произошла вследствие человеческого фактора. Взломов и какого-либо другого несанкционированного вмешательства в работу информационных систем городского правительства не было. Сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам. По результатам проверки будут приняты меры.

НС

В мире

В Беларуси продолжаются преследования журналистов, владельцев кафе и обычных граждан

Хроника безумия: в Беларуси можно пострадать за «политически ненадежный» цвет трусов

В Беларуси безумие стало регулярным и обыденным. Происходящее в стране - идеальный плацдарм для клинического изучения ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). Об этом заявляют психологи. Из Беларуси вынужденно уезжают тысячи граждан, в судах по-прежнему выносят абсурдные приговоры, тысячи людей теряют работу и средства к существованию.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью