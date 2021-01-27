Гражданам Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии разрешат с 1 февраля приехать в Россию

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27 января 2021, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: pravo.gov.ru

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Граждане Белоруссии и Армении смогут въезжать в Россию с 1 февраля, если у них отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Правительство РФ подписало распоряжение, согласно которому гражданам стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), разрешат прилетать в Россию через территории Белоруссии и Армении.

Граждане стран ЕАЭС смогут попасть в Россию через 20 аэропортов, указанных в документе. Это Анапа (Витязево), Владивосток (Кневичи), Грозный (Северный), Екатеринбург (Кольцово), Жуковский (Московская область), Казань, Калининград (Храброво), Краснодар (Пашковский), Красноярск (Емельяново), Москва (Внуково, Домодедово, Шереметьево), Нижнекамск (Бегишево), Новосибирск (Толмачево), Ростов-на-Дону (Платов), Самара (Курумоч), Санкт-Петербург (Пулково), Сочи, Уфа, Чкаловский (Московская область).

Въезжающие должны предоставить отрицательный тест на коронавирус в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19».

Действие этого распоряжения российского кабмина касается тех, кто прибывает через аэропорты и только в период с 1 февраля по 1 марта.

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения.

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