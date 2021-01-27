За сутки в России скончались 594 пациента с COVID-19
27 января 2021, 11:35[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки в России скончались 594 пациента с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последним данным, в частности, за прошедшие 24 часа 75 пациентов с коронавирусом нового типа скончались в Москве, 70 – в Санкт-Петербурге, 38 – в Московской области. В общей сложности жертвами заболевания с начала пандемии в России стали 13 175 человек.
Ранее сегодня стало известно, что за сутки в РФ выявили менее 18 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа – 17 741.
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