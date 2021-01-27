Аксенов рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19
27 января 2021, 11:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Глава Республики Крым Сергей Аксенов утром в среду, 27 января, рассказал о своем самочувствии после получения прививки от коронавируса нового типа.
Сергей Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса нового типа отметил, что привился препаратом "Спутник V". Глава Крыма подчеркнул, что после вакцинации чувствует себя "абсолютно нормально".
Отмечается, что Аксенов поручил региональному Минздраву обеспечить максимально комфортные условия гражданам для прохождения вакцинации против COVID-19.
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