Власти Самарской области приняли решение продлить ограничения по коронавирусу

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27 января 2021, 10:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: progorodnsk.ru

Фото: сайт ГД

В Самарской области продлили действующие ограничения по коронавирусу. Они продлятся до 14 февраля.

В частности, люди в возрасте старше 65 лет по-прежнему не должны покидать место проживания без серьезной необходимости, за исключением посещения магазинов, аптек или больниц. Что касается детей и подростков, то они по-прежнему не могут посещать ТЦ без родителей.

По последним данным, в регионе подтвердились 279 новых случаев заражения. Всего за время пандемии в регионе зафиксировано 38861 случай коронавируса, скончались 792 человека.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что стабилизация ситуации с COVID-19 в России продолжается.