Попова заявила, что стабилизация ситуации с COVID-19 в России продолжается

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26 января 2021, 13:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 26 января, заявила, что стабилизация ситуации с коронавирусом нового типа на территории Российской Федерации в настоящий момент продолжается.

Анна Попова в рамках заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 отметила, что эпидситуация в стране сейчас остается стабильной. По словам главы Роспотребнадзора, в настоящий момент регистрируется снижение общего числа ежедневно выявляемых случаев заболевания.

Ранее сегодня стало известно, что за минувшие сутки в РФ зарегистрировали 18 241 случай заражения коронавирусом нового типа.