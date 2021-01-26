Попова заявила, что стабилизация ситуации с COVID-19 в России продолжается
26 января 2021, 13:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 26 января, заявила, что стабилизация ситуации с коронавирусом нового типа на территории Российской Федерации в настоящий момент продолжается.
Анна Попова в рамках заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 отметила, что эпидситуация в стране сейчас остается стабильной. По словам главы Роспотребнадзора, в настоящий момент регистрируется снижение общего числа ежедневно выявляемых случаев заболевания.
Ранее сегодня стало известно, что за минувшие сутки в РФ зарегистрировали 18 241 случай заражения коронавирусом нового типа.
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