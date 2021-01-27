Врачи в Челябинске спасли беременную женщину с полным поражением легких из-за COVID-19

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27 января 2021, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

беременная женщина, pixabay.com

В Челябинске врачи спасли беременную женщину, у которой выявили коронавирус нового типа с полным поражением легких. Известно, что на свет появился мальчик, жизни его мамы сейчас ничто не угрожает.

При поступлении в больницу пациентка находилась на 27-й неделе беременности, ее состояние в связи с COVID-19 оценивалось как крайне тяжелое. Бригада центра медицины катастроф доставила женщину на вертолете из Магнитогорска в родильный дом в Челябинске.

За жизнь мамы и малыша в течение месяца боролись взрослые и детские анестезиологи-реаниматологи и акушеры-гинекологи. Уточняется, что прогнозы в данном случае были не слишком хорошими, ситуация считалась критической. Врачам, однако, удалось спасти и женщину, и ее сына.