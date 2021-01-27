Бурматов сообщил о предложении ввести конфискацию животных за жестокое обращение
27 января 2021, 10:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Депутаты Госдумы дополнят правительственный законопроект о штрафах за жестокое обращение с животными предложениями по введению института конфискации.
Об этом сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, основанием для конфискации может стать жестокое обращение, несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях, а также использование животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию.
Парламентарий сообщил, что Минюст пока поддержал те предложения, которые уже прошли общественное обсуждение.
«По поводу новых предложений, которые у нас появились, в том числе ведения института конфискации, - мы будем оформлять их в виде поправок», - пояснил Бурматов.
Ранее сообщалось, что женщину привлекли к уголовной ответственности за убийство кота.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.