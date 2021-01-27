Бурматов сообщил о предложении ввести конфискацию животных за жестокое обращение

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27 января 2021, 10:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Владимир Бурматов. Фото: сайт ГД

Депутаты Госдумы дополнят правительственный законопроект о штрафах за жестокое обращение с животными предложениями по введению института конфискации.

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, основанием для конфискации может стать жестокое обращение, несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях, а также использование животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию.

Парламентарий сообщил, что Минюст пока поддержал те предложения, которые уже прошли общественное обсуждение.

«По поводу новых предложений, которые у нас появились, в том числе ведения института конфискации, - мы будем оформлять их в виде поправок», - пояснил Бурматов.

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