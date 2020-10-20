Женщину привлекли к уголовной ответственности за убийство кота

Аргументы Недели → Общество 13+

20 октября 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]

В городе Харовск Вологодской области в начале августа произошла кровавая драма. Пенсионерка пришла домой "под градусом" и наступила в прихожей на фекалии кота. Ещё больший гнев у неё вызвало поедание котом продуктов, оставленных на столе.



Это привело её в агрессивное состояние, и она сбросила кота со стола. Тот побежал к входной двери. Поняв, что кот не приносит пользы, а только разводит грязь, женщина догнала животное и ударила его ножом в живот. Кот завизжал, после чего он был выставлен за дверь. Раненого кота нашли соседи. Они отвезли его в ветеринарную клинику, где ему сделали операцию. Но через несколько дней он скончался.



Пенсионерка посчитала, что кот является её собственностью, которой она может распоряжаться, как хочет. Судья разъяснила ей, что убивать домашнее животное не имеет права даже его хозяин. Женщине назначили наказание в виде 4-х месяцев ограничения свободы. Без разрешения правоохранительных органов ей запрещено покидать дом с 11 часов вечера до 6 утра. Помимо этого она обязана регулярно отмечаться в полиции. Менять место жительства без разрешений ей также запрещено. Ранее подсудимая уже привлекалась к уголовной ответственности за нанесение вреда здоровью сожителю.



