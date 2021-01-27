Политолог Орлов предложил запретить иноагентам переводить денежные средства в адрес граждан РФ
27 января 2021, 09:47[ «Аргументы Недели» ]
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выдвинул идею запретить денежные переводы от иноагентов в адрес граждан РФ и направил предложение главе МВД Владимиру Колокольцеву.
Антон Орлов заявил, что одной из НКО, которые выполняют функцию иноагента, были организованы несогласованные акции протеста в городах России. Зачастую такие организации провоцируют граждан нарушать закон, обещая при этом компенсировать их штрафы, заметил специалист.
Политолог в беседе с RT попросил Владимира Колокольцева оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части введения запрета для НКО, которые были признаны иностранными агентами, делать пожертвования или совершать иные денежные переводы в адрес физлиц.
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