Политолог Орлов предложил запретить иноагентам переводить денежные средства в адрес граждан РФ

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27 января 2021, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]

рубли, pixabay.com

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выдвинул идею запретить денежные переводы от иноагентов в адрес граждан РФ и направил предложение главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Антон Орлов заявил, что одной из НКО, которые выполняют функцию иноагента, были организованы несогласованные акции протеста в городах России. Зачастую такие организации провоцируют граждан нарушать закон, обещая при этом компенсировать их штрафы, заметил специалист.

Политолог в беседе с RT попросил Владимира Колокольцева оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части введения запрета для НКО, которые были признаны иностранными агентами, делать пожертвования или совершать иные денежные переводы в адрес физлиц.