В Госдуме предложили запретить иноагентам организовывать публичные мероприятия на территории РФ
22 января 2021, 08:12[ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ограничить право иностранных агентов выступать в качестве организаторов публичных мероприятий на территории России. Парламентарий направил соответствующее письмо на имя Генпрокурора Игоря Краснова.
Фёдоров отметил, что в сейчас законодательство запрещает ряду лиц выступать в качестве организаторов публичных мероприятий, но не содержит никаких ограничений для некоммерческих организаций, выполняющих функцию иноагента, - передает RT.
Он призвал Генпрокуратуру "оценить целесообразность включения в перечень лиц, которые не могут выступать в качестве организаторов публичных мероприятий: НКО, выполняющих функцию иноагента, должностных лиц — представителей НКО и СМИ, выполняющих функцию иноагента, физлиц, включённых в соответствии с законодательством в реестр иностранных СМИ, выполняющих функцию иноагента.
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