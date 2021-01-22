В Госдуме предложили запретить иноагентам организовывать публичные мероприятия на территории РФ

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22 января 2021, 08:12 [ «Аргументы Недели» ]

Евгений Фёдоров, фото: Viktor Chernov, globallookpress.com

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ограничить право иностранных агентов выступать в качестве организаторов публичных мероприятий на территории России. Парламентарий направил соответствующее письмо на имя Генпрокурора Игоря Краснова.

Фёдоров отметил, что в сейчас законодательство запрещает ряду лиц выступать в качестве организаторов публичных мероприятий, но не содержит никаких ограничений для некоммерческих организаций, выполняющих функцию иноагента, - передает RT.

Он призвал Генпрокуратуру "оценить целесообразность включения в перечень лиц, которые не могут выступать в качестве организаторов публичных мероприятий: НКО, выполняющих функцию иноагента, должностных лиц — представителей НКО и СМИ, выполняющих функцию иноагента, физлиц, включённых в соответствии с законодательством в реестр иностранных СМИ, выполняющих функцию иноагента.