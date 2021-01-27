Госдума рассмотрит законопроект президента о ратификации продления ДСНВ
27 января 2021, 09:07[ «Аргументы Недели» ]
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет внесенный президентом законопроект о ратификации Соглашения о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года.
В думской пресс-службе сообщают, что завтра до пленарного заседания профильный комитет ГД по международным делам обсудит данный законопроект и примет решение о его вынесении на рассмотрение нижней палаты парламента.
26 января между Россией и США заключено Соглашение о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на 5 лет. Накануне президенты РФ и США Владимир Путин и Джозеф Байден обсудили эту тему в телефонном разговоре.
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