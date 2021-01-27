В Москве и области до пятницы объявили «желтый» уровень погодной опасности
27 января 2021, 08:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: Гидрометцентр
Утром в среду, 27 января, стало известно, что специалисты Гидрометцентра объявили "желтый" уровень погодной опасности на территории столицы России и Московской области из-за сильной гололедицы.
Согласно последней информации, погода в столичном регионе в ближайшие дни будет потенциально опасной для граждан.
Подчеркивается, что в Москве предупреждение будет действовать до 2.00 пятницы, 29 января, а в Московской области – до 1.00 пятницы, 29 января. Автомобилистов призывают в сложившихся погодных условиях быть максимально осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не совершать резких маневров.
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