В Москве и области до пятницы объявили «желтый» уровень погодной опасности

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27 января 2021, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Гидрометцентр

зима в Москве, pixabay.com

Утром в среду, 27 января, стало известно, что специалисты Гидрометцентра объявили "желтый" уровень погодной опасности на территории столицы России и Московской области из-за сильной гололедицы.

Согласно последней информации, погода в столичном регионе в ближайшие дни будет потенциально опасной для граждан.

Подчеркивается, что в Москве предупреждение будет действовать до 2.00 пятницы, 29 января, а в Московской области – до 1.00 пятницы, 29 января. Автомобилистов призывают в сложившихся погодных условиях быть максимально осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не совершать резких маневров.