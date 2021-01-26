Врач Кореннова рассказала, как метеозависимым людям пережить резкие скачки погоды

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26 января 2021, 09:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

головная боль, pixabay.com

Профессор кафедры внутренних болезней и семейной медицины дополнительного профобразования Омского государственного медицинского университета Ольга Кореннова рассказала, как пережить скачки погоды.

По словам специалиста, большое количество людей обращаются в период изменения погоды за медпомощью с жалобами на мигрень, повышенное или пониженное давление, учащенное сердцебиение и боль в суставах.

Ольга Кореннова порекомендовала метеозависимым гражданам регулярно заниматься спортом и закаляться. Подчеркивается, что тренировки не должны быть очень интенсивными, при желании их можно заменить на прогулки, которые длятся на менее получаса. Кроме того, врач напомнила, что в аптечке людей с гипертонией или заболеваниями сердца и сосудов всегда должен быть нитроглицерин.