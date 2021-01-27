Автоэксперт Серебряков заявил об опасности парковки машины с вывернутыми колесами
27 января 2021, 08:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: АвтоВзгляд
Автоэксперт Игорь Серебряков в беседе с журналистами назвал крайне опасную ошибку при парковке автомобиля. Согласно последней информации, речь идет о длительной стоянке машины с вывернутыми колесами.
Специалист отметил, что подобная парковка уменьшает ресурс шарниров равных угловых скоростей колес, а у транспортных средств с гидроусилителем руля приводит к быстрому износу вышеуказанной системы. Кроме того, при долгой парковке с вывернутыми колесами может произойти повреждение масляных патрубков, которые способны потрескаться из-за чрезмерного натяжения или даже лопнуть.
Игорь Серебряков подчеркнул, что для автомобилей с электрическим усилителем руля стоянка в таком положении не запрещается, однако не рекомендуется.
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