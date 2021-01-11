Автоэксперт Канаев прокомментировал идею лишать водителей прав за три грубых нарушения ПДД

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11 января 2021, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

водитель, pixabay.com

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев оценил предложение Минюста лишать водителей прав за три грубых нарушения правил дорожного движения в течение года.

Ранее подчеркивалось, что предлагается наказывать тех автомобилистов, которые в течение года были трижды наказаны за превышение скорости на 60 км/ч, выезд на полосу встречного движение, проезд на запрещающий сигнал светофора и прочие виды грубых нарушений.

Сергей Канаев в беседе с RT отметил, что зимой на встречную полосу, если там нет отбойника, может выехать "много кто" из-за плохой видимости. Кроме того, эксперт, говоря о превышении скорости, предложил представить ситуацию, при которой на трассе стоит временный знак – ограничение 40 км/ч, но при этому не ведутся никакие работы. "Просто такие ловушки для водителей, а вы едете, как обычно, 90 км/ч, разрешено до 110 км/ч, вот вы уже попали", – заметил специалист. Он, однако, подчеркнул, что проезд на красный свет непременно должен завершаться наказанием.