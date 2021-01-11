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Автоэксперт Канаев прокомментировал идею лишать водителей прав за три грубых нарушения ПДД

, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

Автоэксперт Канаев прокомментировал идею лишать водителей прав за три грубых нарушения ПДД
водитель, pixabay.com

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев оценил предложение Минюста лишать водителей прав за три грубых нарушения правил дорожного движения в течение года.

Ранее подчеркивалось, что предлагается наказывать тех автомобилистов, которые в течение года были трижды наказаны за превышение скорости на 60 км/ч, выезд на полосу встречного движение, проезд на запрещающий сигнал светофора и прочие виды грубых нарушений.

Сергей Канаев в беседе с RT отметил, что зимой на встречную полосу, если там нет отбойника, может выехать "много кто" из-за плохой видимости. Кроме того, эксперт, говоря о превышении скорости, предложил представить ситуацию, при которой на трассе стоит временный знак – ограничение 40 км/ч, но при этому не ведутся никакие работы. "Просто такие ловушки для водителей, а вы едете, как обычно, 90 км/ч, разрешено до 110 км/ч, вот вы уже попали", – заметил специалист. Он, однако, подчеркнул, что проезд на красный свет непременно должен завершаться наказанием.

ЕТ

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