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Российских водителей будут лишать прав за три повторных нарушения

, 10:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Российских водителей будут лишать прав за три повторных нарушения
инспектор ДПС, фото: Замир Усманов/Global Look Press

Водителей, совершивших в течение года три грубых нарушения ПДД, смогут лишить прав на срок до полутора лет. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на Минюст РФ, который намерен внести данные правки в новый КоАП.

В список таких нарушений попадут выезд на встречную полосу, проезд на красный свет или превышение скорости на 60 км/ч. Однако зафиксированные автоматическими камерами нарушения в новой «накопительной» системе учитываться не будут.

Помимо этого, планируется ужесточить наказание за пьяное вождение. Так, нетрезвого водителя смогут лишить прав на срок до трех лет, если он вез ребенка в возрасте до 16 лет.

БА

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