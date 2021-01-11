Российских водителей будут лишать прав за три повторных нарушения
11 января 2021, 10:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: Коммерсантъ
Водителей, совершивших в течение года три грубых нарушения ПДД, смогут лишить прав на срок до полутора лет. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на Минюст РФ, который намерен внести данные правки в новый КоАП.
В список таких нарушений попадут выезд на встречную полосу, проезд на красный свет или превышение скорости на 60 км/ч. Однако зафиксированные автоматическими камерами нарушения в новой «накопительной» системе учитываться не будут.
Помимо этого, планируется ужесточить наказание за пьяное вождение. Так, нетрезвого водителя смогут лишить прав на срок до трех лет, если он вез ребенка в возрасте до 16 лет.
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