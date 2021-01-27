Большинство медиков поддержат ужесточение наказания за нападение на врачей

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27 января 2021, 07:57 [ «Аргументы Недели» ]

Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Большинство российских медиков поддержат ужесточение наказания за нападение на медицинских работников. 88% участников опроса, который провел «Справочник врача», считают, что злоумышленникам, нападающим на медиков, следует давать реальные сроки.

45% медиков при опросе предложили устанавливать «тревожные кнопки» на рабочем месте врача, а 44% считают, что в медицинских кабинетах необходимо установить видеокамеры для записи бесед врача с пациентами. 25% респондентов заявили о необходимости усиления штата охранников в больницах.

По данным исследования, объектами нападения пациентов или их родственников хоть раз за свою карьеру стали около 19% медиков - участников опроса. 60% поделились, что были оскорбления со стороны пациентов или их родственников. Более 20% опрошенных заявили, что у них никогда не было конфликтов с пациентами и они никогда не подвергались нападениям.

Примеров нападения на медиков много. Так почти год назад в Башкирии беременную женщину-врача избили прямо в кабинете.