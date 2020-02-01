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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Башкирии беременную женщину-врача избили прямо в кабинете

, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]

В Башкирии беременную женщину-врача избили прямо в кабинете
Фото: Инстаграм Максима Забелина

Об инциденте в одной из больниц Нефтекамска рассказал министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

На своей странице в Инстаграм он написал, что на хрупкую женщину-врача напал мужчина. По данным министра, это родственники ребенка, отказавшиеся от посещения кабинета неотложной помощи.

«Взрослый мужчина избил врача на рабочем месте, исполняющего свой долг, избил прилюдно. По словам очевидцев, он вытащил ее из кабинета за волосы. Вы можете себе такое представить? Я – нет», – написал Забелин.

По его словам, от побоев и стресса врач потеряла сознание и теперь находится в больнице. Забелин также сообщил, что под угрозой ее будущий ребенок.

Сейчас региональное управление Следкома проводит проверку по факту инцидента. Министр здравоохранения Башкирии также заявил, что «этот случай станет предметом долгих разбирательств под контролем прокуратуры города Нефтекамска».

Забелин напомнил, что несколько дней назад в городе Учалы было совершено нападение на сотрудников скорой помощи, которых сами же нападающие и вызвали.

ДВа

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