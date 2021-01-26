Росстат назвал регионы с самой высокой задолженностью по заработной плате

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26 января 2021, 21:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: newstracker.ru

Фото: pixabay.com

Кемеровская и Ростовская области, а также Ставропольский край оказались в лидерах по задолженности по заработной плате.

В целом по России суммарная задолженность по заработной плате составила 1,6 млрд рублей. С декабря она снизилась на 269,9 млн рублей (на 14,2%).

По данным Росстата, к началу года общий размер долга перед сотрудниками ставропольских компаний достигал 113,4 млн рублей. «Обогнали» регион только Кемеровская и Ростовская области с показателями 140,8 млн рублей и 178,2 млн рублей.

Ранее сообщалось о российских регионах с наиболее высокими зарплатами.