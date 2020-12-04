В RT рассказали о российских регионах с наиболее высокими зарплатами

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4 декабря 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]

деньги в кошельке, pixabay.com

В пятницу, 4 декабря, стало известно в каких регионах Российской Федерации зафиксированы наиболее высокие зарплаты. Расчеты ранее сегодня произвели журналисты на базе последних данных Росстата.

Наиболее высокая средняя зарплата за январь — сентябрь текущего года была выявлена на Чукотке — 116,4 тысячи рублей. На втором месте находится Ямало-Ненецкий АО (110 тысячи рублей), а на третьем – Магаданская область (96,2 тысячи рублей). Далее следуют Москва (95,9 тысячи рублей ) и Ненецкий АО (91,5 тысячи рублей), сообщает RT.

В десятку российских регионов с самой высокой средней зарплатой входят Сахалинская область (90,2 тысячи рублей), Камчатский край (81,4 тысячи рублей), ХМАО (77,3 тысячи рублей), Тюменская область (76,2 тысячи рублей), а также Якутия (73,1 тысячи рублей).

Наиболее низкую среднюю зарплату за три квартала 2020 года зарегистрировали в Ивановской области (27,4 тысячи рублей), в Алтайском крае (28,7 тысячи рублей), в КБР (28,8 тысячи рублей), КЧР (28,9 тысячи рублей) и в Чеченской Республике (29 тысячи рублей).