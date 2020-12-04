Экономист Юрченко предупреждает, что под Новый год некоторые россияне потеряют часть зарплаты

Аргументы Недели → Общество 13+

4 декабря 2020, 10:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

рубли, pixabay.com

Экономист Константин Юрченко заявил в пятницу, что предприниматели могут отказаться от выплаты 13-й зарплаты и предновогодних бонусов сотрудникам из-за "черной пятницы", которая прошла ранее.

Распродажи в этом году принесли бизнесу значительно меньше прибыли, чем обычно, поэтому 13-ю зарплату многим работникам могут не выплатить.

Константин Юрченко в разговоре с URA.RU призвал граждан не готовиться к "большому предновогоднему счастью" в виде дополнительных выплат, поскольку дела у бизнеса ухудшаются с каждой неделей.

Экономист заметил, что наступающий год готовит дальнейшее ухудшение положения, вследствие чего предпринимателям приходится формировать резервы и недоплачивать сотрудникам.