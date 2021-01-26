Неверов считает, что радикализация массовых мероприятий может привести к трагедиям

Аргументы Недели → Общество 13+

26 января 2021, 20:22 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Неверов. Фото: сайт ГД.

Ответственность за вовлечение детей в несанкционированные акции должна быть высокой. Об этом заявил руководитель парламентской фракции Сергей Неверов.

По его словам, радикализация массовых мероприятий и участие в них детей может привести к печальным последствиям и к трагедиям.

Парламентарий отметил, что никому не запрещено выражать свое мнение, в том числе на митингах и шествиях, но при этом действовать следует в соответствии с нормами, которые определены в законодательстве.

Неверов сообщил, что депутаты проведут встречи с родительскими сообществом и общественными организациями, на которых планируется «обсудить действия тех, кто пытается провоцировать беспорядки в нашей стране».

Ранее сообщалось, что в Госдуме решили заняться вопросом монетизации транспортных расходов депутатов в регионах.