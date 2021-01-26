Неверов считает, что радикализация массовых мероприятий может привести к трагедиям
26 января 2021, 20:22[ «Аргументы Недели» ]
Ответственность за вовлечение детей в несанкционированные акции должна быть высокой. Об этом заявил руководитель парламентской фракции Сергей Неверов.
По его словам, радикализация массовых мероприятий и участие в них детей может привести к печальным последствиям и к трагедиям.
Парламентарий отметил, что никому не запрещено выражать свое мнение, в том числе на митингах и шествиях, но при этом действовать следует в соответствии с нормами, которые определены в законодательстве.
Неверов сообщил, что депутаты проведут встречи с родительскими сообществом и общественными организациями, на которых планируется «обсудить действия тех, кто пытается провоцировать беспорядки в нашей стране».
Ранее сообщалось, что в Госдуме решили заняться вопросом монетизации транспортных расходов депутатов в регионах.
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