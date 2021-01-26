В Госдуме решили заняться вопросом монетизации транспортных расходов депутатов в регионах

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26 января 2021, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании призвал ускорить монетизацию транспортных расходов депутатов на местах.

По словам парламентария, это принесет дополнительную экономию бюджетных средств и сократит излишние расходы на аренду автомобилей в регионах.

Спикер ГД Вячеслав Володин также отметил, что «постоянно слышим от депутатов, что закрепляют за ними дорогие машины», и поручил начать работу профильному комитету и аппарату ГД.

«Примеров много, когда практически аренда автомобиля в течение полутора-двух лет составляет сумму стоимости самого автомобиля», – добавил Володин.

Председатель ГД подчеркнул, что «решение этого вопроса повысит эффективность бюджетного рубля», а также напомнил, что за прошлый год экономия Госдумы составила 1 млрд 350 млн рублей и эти деньги перечислены в бюджет.

Ранее сообщалось, что в Госдуме прошло первое чтение законопроекта о «гаражной амнистии».