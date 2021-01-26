Александр Хинштейн отозвал запросы на сотрудника полиции, ударившего женщину ногой
26 января 2021, 16:50[ «Аргументы Недели» ]
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн отозвал обращения в СК и Генпрокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности полицейского, ударившего в живот женщину в ходе несанкционированной акции.
Хинштейн также будет ходатайствовать о том, чтобы смеявшегося над видеозаписью с этим происшествием росгвардейца не увольняли. Такое решение он принял после обсуждения ситуации с руководством МВД и прокуратуры. "Полицейский перед этим подвергся нападению, поэтому воспринял бежавшую наперерез ему женщину как угрозу и жестко среагировал. Это меняет дело, поэтому отзываю свои запросы", - объяснил Александр Хинштейн в соцсети.
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