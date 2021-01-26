Вассерман прокомментировал новость о приезде в Россию Марии Максаковой

Журналист и телеведущий Анатолий Вассерман прокомментировал новость о приезде в Россию бывшего депутата Госдумы и оперной певицы Марии Максаковой. Она заявила, что прилетела только для участия в суде по поводу квартиры.
Но Вассерман считает, что оперная дива останется в России надолго. Возможно, жить на Украине и дешевле, но власти там в настоящий момент нет, "а жить в условиях беспредела можно, только пока ты самый крутой". Судьба Дениса Вороненкова, супруга Максаковой, показала, что может быть, если ты не такой.
С квартирным вопросом Мария, уверен журналист, разберется, а поскольку певиц такого уровня в России мало, для нее выгодно остаться в России. При этом Максакова еще может зарабатывать заграничными выступлениями.
Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и бывший депутат Госдумы от "Единой России" Мария Максакова тайно вернулась в РФ. Певица прилетела в Россию 23 января с пересадкой в Стамбуле.
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