Юрист Татьяна Нечаева рассказала, как вести себя, если работодатель требует вакцинироваться

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26 января 2021, 15:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ридус

вакцина, фото: pixabay.com

Эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева объяснила, законно ли требовать сделать вакцинацию у сотрудников, и как соискателю вести себя, если при приеме на работу ему задают вопросы о ковид-статусе.

Нечаева советует на собеседовании "деликатно ответить", что такие сведения не будут влиять на выполнение работы, и показать, что хотелось бы оставить такой вопрос без ответа. "Требование о наличии справки об отсутствии коронавирусной инфекции будет являться дискриминационным фактором при трудоустройстве для большинства работников, не включенных в перечень, так как не относится к деловым качествам работника", - подчеркнула юрист.

По закону работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья сотрудника, за исключением сведений, относящихся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции. Ссылайтесь на статьи Трудового кодекса РФ и просите работодателя дать ссылку на документ, в соответствии с которым работник должен предоставить эту информацию. Если это не помогает, обращайтесь в Трудовую инспекцию.

Уже работающего сотрудника нельзя заставить вакцинироваться. По закону, профилактическая прививка - один из видов медицинского вмешательства, поэтому любой вправе отказаться от него.

Но это не касается некоторых категорий: работников медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания. Работникам, прибывшим с территории иностранного государства, также требуется отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19.

В Германии начали увольнять отказавшихся от вакцинации