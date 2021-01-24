В Германии начали увольнять отказавшихся от вакцинации

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24 января 2021, 19:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bild.

хоспис, фото: pixabay.com

В Германии 7 работников патронажной службы были уволены после отказа сделать прививку от коронавируса. Начальник центра сестринского ухода Рене Виллмер призвал своих сотрудников последовать его примеру.

Он сделал вакцинацию вместе с супругой и дал два дня на раздумья своим работникам. Несколько сотрудников после истечения срока отказались делать прививку, и начальник решил их уволить. Виллмер объяснил это тем, что работники «не проявляли уважения, не слушали его, а кто-то даже прямо отказался ставить вакцину».

Одна из уволенных медсестер сообщила, что считает себя оскорбленной поставленными условиями, так как Виллмер обращался с сотрудниками как с детьми. Она решила подать на него в суд.

Кстати, уволенные уже нашли себе новую работу. Их труд высоко ценится и очень востребован в условиях пандемии.