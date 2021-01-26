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Бывший главный государственный санитарный врач РФ Евгений Беляев скончался

, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший главный государственный санитарный врач РФ Евгений Беляев скончался
гвоздики, фото: pixabay.com

Бывший главный государственный санитарный врач России, ученый, организатор отечественного здравоохранения и медицинской науки, член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ Евгений Беляев умер вчера.

Ему было 83 года. Причины его смерти не называются. На сайте Роспотребнадзора уточняется, что с именем Беляева связаны коренные реформы в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в конце 20 века. В частности, под его руководством была разработана Концепция развития госсанэпидслужбы.

Ранее стало известно, что бывший вице-премьер РФ Сергей Приходько ушел из жизни в возрасте 64 лет.

НС

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