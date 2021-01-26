Бывший вице-премьер РФ Сергей Приходько ушел из жизни в возрасте 64 лет

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26 января 2021, 11:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

бывший вице-премьер РФ Сергей Приходько, Federation Council of Russia/Flickr.com

Утром во вторник, 26 января, стало известно, что из жизни ушел бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько. Об этом сообщили источники, близкие к его семье.

Согласно последней информации, Сергей Приходько скончался на 65-м году жизни после длительной болезни. Точная причина смерти бывшего российского вице-премьера к настоящему моменту не сообщается, отмечает газета "Коммерсантъ", ссылаясь на два осведомленных источника.

Напомним, с 18 мая 2018 года Сергей Приходько занимал пост первого заместителя главы аппарата правительства.