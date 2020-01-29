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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Первый замруководителя аппарата правительства России стал помощником премьер-министра

, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

Первый замруководителя аппарата правительства России стал помощником премьер-министра
Сергей Приходько. Фото: сайт правительства РФ.

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Этим же распоряжением Приходько освобожден от должности первого заместителя руководителя аппарата правительства России. На этом посту он курировал вопросы международного сотрудничества кабинета министров.

В 2012-2018 годах Приходько был вице-премьером и руководителем аппарата правительства, а с мая 2018 года – первым заместителем руководителя аппарата Кабмина. До работы в правительстве он занимал должность помощника президента по внешней политике, причем, при всех трех президентах – Борисе Ельцине, Владимире Путине и Дмитрии Медведеве.

В ноябре 2014 года президент России Владимир Путин назначил Приходько председателем оргкомитета «Петербургский международный экономический форум», после чего организация форума перешла от Минэкономразвития к правительству РФ.

ДВа

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