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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Как глава правительства Мишустин распределил обязанности вице-премьерам

, 08:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительство РФ

Как глава правительства Мишустин распределил обязанности вице-премьерам
Russian Government, globallookpress.com

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил обязанности вице-премьеров. У Мишустина - девять
заместителей, Андрей Белоусов - первый вице- премьер.

Он контролирует работу ведомств по основным направлениям социально-экономического развития РФ и деятельность по достижению национальных целей развития РФ.  Белоусову поручено координировать деятельность Министерств экономического развития и транспорта, Федеральной антимонопольной службы и др.

Заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Он координирует работу федеральных органов исполнительной власти, дает им поручения по вопросам:

организации планирования работы правительства, в том числе в части контроля за исполнением федеральными органами исполнительной власти решений, принимаемых кабмином.

Григоренко осуществляет общий контроль реализации национальных проектов во взаимодействии с кураторами национальных проектов.

ИЧ

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