Как глава правительства Мишустин распределил обязанности вице-премьерам

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил обязанности вице-премьеров. У Мишустина - девять
заместителей, Андрей Белоусов - первый вице- премьер.
Он контролирует работу ведомств по основным направлениям социально-экономического развития РФ и деятельность по достижению национальных целей развития РФ. Белоусову поручено координировать деятельность Министерств экономического развития и транспорта, Федеральной антимонопольной службы и др.
Заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Он координирует работу федеральных органов исполнительной власти, дает им поручения по вопросам:
организации планирования работы правительства, в том числе в части контроля за исполнением федеральными органами исполнительной власти решений, принимаемых кабмином.
Григоренко осуществляет общий контроль реализации национальных проектов во взаимодействии с кураторами национальных проектов.