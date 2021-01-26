Сенатор Косачев назвал ушедшего из жизни Приходько одним из самых ярких политиков нашей эпохи

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26 января 2021, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]

сенатор Константин Косачев, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев назвал бывшего вице-премьера России, экс-руководителя аппарата правительства Сергея Приходько одним из самых ярких политиков последнего времени.

Ранее сегодня стало известно, что Сергей Приходько скончался после длительной болезни на 65-м году жизни.

Константин Косачев в беседе с RT заметил, что Сергей Приходько для него был не просто коллегой, но одним из ближайших друзей. Они работали в теснейшем контакте, "душа в душу", а затем их профессиональные отношения переросли в человеческие. Позже Косачев и Приходько дружили семьями.

Сенатор отметил, что, по его мнению, бывший вице-премьер России являлся одним из самых ярких, талантливых и порядочных политиков нашей эпохи. Косачев подчеркнул, что для него уход Приходько из жизни стал потрясением.