Медведев поддержал идею о компенсации затрат на интернет малоимущим семьям
26 января 2021, 12:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев утром во вторник, 26 января, в рамках социального онлайн-форума партии поддержал идею о компенсации затрат малоимущих российских семей на интернет.
Медведев, комментируя соответствующее предложение, заявил, что можно было бы предусмотреть такой механизм. По словам председателя "Единой России", это является примером минимально необходимой помощи, которая в настоящий момент действительно требуется гражданам.
Дмитрий Медведев заметил, что данный шаг, в частности, связан и с тем, чтобы дети при необходимости могли учиться онлайн.
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