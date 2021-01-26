Депутат ГД Гутенев оценил идею освободить впервые регистрирующих бизнес от уплаты госпошлины
26 января 2021, 10:44[ «Аргументы Недели» ]
Зампредседателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев оценил идею освободить граждан, впервые регистрирующих бизнес, от уплаты госпошлины.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев выдвинул соответствующую идею.
Владимир Гутенев в беседе с RT заявил, что внимание к малому и среднему бизнесу является правильным, а его сокращение в период пандемии COVID-19 вселяет тревогу. Депутат Госдумы заметил, что следует продолжать политику, которую реализует правительство России и Минпромторг, – обеспечение бизнеса льготными кредитами, субсидируемыми процентными ставками, создание преференций в некоторых отраслях.
По словам Гутенева, вышеуказанная инициатива лишний раз подчеркивает, что проблема малого и среднего бизнеса, а также ИП в России всегда будет в фокусе депутатов Государственной думы.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.