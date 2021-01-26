Депутат ГД Гутенев оценил идею освободить впервые регистрирующих бизнес от уплаты госпошлины

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26 января 2021, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Зампредседателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев оценил идею освободить граждан, впервые регистрирующих бизнес, от уплаты госпошлины.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев выдвинул соответствующую идею.

Владимир Гутенев в беседе с RT заявил, что внимание к малому и среднему бизнесу является правильным, а его сокращение в период пандемии COVID-19 вселяет тревогу. Депутат Госдумы заметил, что следует продолжать политику, которую реализует правительство России и Минпромторг, – обеспечение бизнеса льготными кредитами, субсидируемыми процентными ставками, создание преференций в некоторых отраслях.

По словам Гутенева, вышеуказанная инициатива лишний раз подчеркивает, что проблема малого и среднего бизнеса, а также ИП в России всегда будет в фокусе депутатов Государственной думы.