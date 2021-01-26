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«Христа с Лубянки» арестовали на 14 суток за новую акцию «против полицейского произвола»

, 09:02 [ «Аргументы Недели» ]

«Христа с Лубянки» арестовали на 14 суток за новую акцию «против полицейского произвола»
Фото: соцсети

Активиста Павла Крисевича арестовали на 14 суток за новую акцию. Молодой человек стал известен после акции «распятия Христа на Лубянке» за освобождение политзаключенных. Он «висел» на кресте, а у его ног горел костер из томов уголовных дел.

В этот раз Крисевич устроил перфоманс на Старом Арбате - он был внутри шара из колючей проволоки и кричал: «Долой полицейское государство». Пресненский суд Москвы наказал активиста за неповиновение требованиям сотрудника полиции.

Еще по 10 суток ареста получили его соратники - Анна Кузько и Вероника Самусик, последняя просто отказалась удалять фото акции.

БИ

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