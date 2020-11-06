На Лубянке напротив здания ФСБ необычный перфоманс – горящий крест и человек на распятье
6 ноября 2020, 00:05[ «Аргументы Недели» ]
Акционист Павел Крисевич устроил необычный перформанс на Лубянке напротив здания ФСБ. В образе Христа он висел на кресте, а у его ног полыхало пламя, в котором горели тома уголовных дел.
Так активист протестовал против политических репрессий за свободу политзаключенных. Отмечается, что для костра использовали специальное вещество, которое горит при 40 градусах и не вредит человеку.
После акции «Христа» задержали сотрудники ФСО и теперь ему придется давать объяснение в полиции. Это не первая акция Крисевича. Напомним, летом он в поддержку политзаключенных России и Беларуси имитировал повешение на Троицком мосту в Петербурге.
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