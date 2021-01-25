Панина считает, что Западу пора признаться в поддержке Навального для политической дестабилизации
25 января 2021, 22:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Западу следует признать, что он поддерживает Навального как инструмент политической дестабилизации в России. Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
По ее словам, это было бы честным заявлением. Так парламентарий прокомментировала заявление главы МИД Украины, в котором он заявил, что «Киев поддерживает призывы к освобождению Алексея Навального, поскольку он является врагом президента России».
Парламентарий считает, что если на Западе признают, что поддерживают Навального, видя в нем инструмент политической дестабилизации в стране, то «это, по крайней мере, будет честно».
Она также добавила, что в отличие от западных лидеров Запада, мотивирующих свою поддержку Навального «заботой о российском народе», украинский министр объяснил свою позицию пословицей «враг моего врага - мой друг».
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