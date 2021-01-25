Глава МИД Украины назвал «простую» причину поддержки Навального в Киеве

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25 января 2021, 13:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Алексей Навальный, Фото: Instagram

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему Киев поддерживает призывы к освобождению оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали на 30 суток. Однако дипломат попросил местных граждан не очаровываться российским политиком.

«То, что происходит сейчас в РФ, является важным и для интересов Украины... есть такая поговорка: враг моего врага – мой друг. Это можно сказать о Навальном как человеке, который сейчас является олицетворением протестов, и в защиту которого вышли... на самом деле россияне вышли не в защиту Навального, а в защиту самих себя. Но он является врагом Путина, поэтому мы поддерживаем и свободу Навального, и всех людей, которые выступают за эту свободу. Все просто», - пояснил он.

Затронув в очередной раз тему Крыма, Кулеба отметил, что России в любом случае придется вернуть полуостров. Дипломат добавил, что Навальному тоже придется извиняться за российскую агрессию, напомнив его сравнение с бутербродом.

«Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем не надкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий. Еще извинения придется ему принести за российскую агрессию, если случится так, что Навальный в какой-то перспективе в результате демократических выборов возглавит Россию или займет какое-то политическое место в системе», - резюмировал он.

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