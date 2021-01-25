Российские власти разрешили въезд гражданам четырех стран

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25 января 2021, 21:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: сайт ГД

Россия сняла ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара. Ранее эти ограничения были введены из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

В постановлении, подписанном Михаилом Мишустиным, говорится, что граждане этих четырех государств и обладатели вида на жительство могут попасть в Россию по воздуху, россияне в свою очередь также могут улететь в любую из этих стран.

Оперативный штаб решил возобновить авиасообщение с указанными государствами с 27 января.

Ранее сообщалось, что для россиян скоро откроется авиасообщение с курортами Красного моря.