ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Российские власти разрешили въезд гражданам четырех стран

, 21:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Российские власти разрешили въезд гражданам четырех стран
Фото: сайт ГД

Россия сняла ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара. Ранее эти ограничения были введены из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

В постановлении, подписанном Михаилом Мишустиным, говорится, что граждане этих четырех государств и обладатели вида на жительство могут попасть в Россию по воздуху, россияне в свою очередь также могут улететь в любую из этих стран.

Оперативный штаб решил возобновить авиасообщение с указанными государствами с 27 января.

Ранее сообщалось, что для россиян скоро откроется авиасообщение с курортами Красного моря.

ДВа

Общество

Военный аналитик Кошкин вспомнил, как в 2014-м российский Су-24 деморализовал команду эсминца США «Дональд Кук»

Военный аналитик Кошкин вспомнил, как в 2014-м российский Су-24 деморализовал команду эсминца США «Дональд Кук»

Отечественный военный аналитик Андрей Кошкин вспомнил, как в 2014 году российский бомбардировщик Су-24 деморализовал команду эсминца «Дональд Кук». По данному вопросу специалист высказался в разговоре со СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью