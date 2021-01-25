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Эксперт Коряковцев считает, что Путину есть что сказать в Давосе

, 21:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Эксперт Коряковцев считает, что Путину есть что сказать в Давосе
Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Если Путин решил выступить на ВЭФ, это как минимум означает, что ему есть что сказать. Так считает доцент кафедры философии, социологии и культурологии Уральского государственного педагогического университета Андрей Коряковцев.

По словам эксперта, вряд ли это поиск примирения с Западом.

«Россия с Западом не ссорилась. Это НАТО двигалось на восток, а не Россия на Запад. Хотя наверняка может прозвучать призыв к мирному сотрудничеству, важный особенно в свете выхода России из договора по ДРСМД. Но это не поиск примирения со стороны обиженного, а элементарный здравый смысл», – сказал Коряковцев.

Он отметил, что Россия уже запустила глобальный процесс неомеркантилистской «перезагрузки». Последует ли кто за ней – это зависит не от того, насколько ее услышат, а насколько адекватно правительства зарубежных стран понимают общественные потребности в данной исторической ситуации.

Ранее сообщалось, что Путин планирует выступить на форуме в Давосе.

ДВа

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